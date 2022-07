Accord sur les céréales, bombardements à l’est et contre-attaque ukrainienne au sud… Le point sur la situation

Contre-attaque ukrainienne dans le sud. Les forces russes tentent de protéger les régions de Kherson et Zaporijjia qu’ils contrôlent. L’armée ukrainienne affirme que les Russes ont frappé des zones industrielles, des infrastructures énergétiques et des camions humanitaires dans la cité de Mykolaïv. De leur côté, les Ukrainiens ont revendiqué la destruction de six dépôts de munitions et d’un poste de commandement à Kherson, Beryslav et Kakhova.