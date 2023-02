Guerre en Ukraine : Pékin nie vouloir livrer des armes à Poutine et dénonce des "pressions"

Incriminée par Washington, Pékin riposte. Le gouvernement chinois a nié lundi envisager de fournir des armes à la Russie pour appuyer son offensive en Ukraine, comme l'a affirmé dimanche le secrétaire d'État américain Antony Blinken. "Nous n'acceptons pas que les États-Unis pointent du doigt les relations entre la Chine et la Russie, et encore moins qu'ils exercent des pressions et des contraintes", a déclaré Wang Wenbin, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. "Ce sont les États-Unis et non la Chine qui envoient constamment des armes sur le champ de bataille", a-t-il ajouté.

"Nous appelons les États-Unis à réfléchir sérieusement à leurs propres actions et faire davantage pour calmer la situation, promouvoir la paix et le dialogue, cesser de rejeter la faute sur les autres et propager de fausses informations", a poursuivi le représentant chinois. "La position de la Chine sur le dossier de l'Ukraine peut être résumée en une phrase, qui est d'encourager la paix et de promouvoir le dialogue", a-t-il insisté.