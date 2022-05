Adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan : comment ça va se passer ?

Ce n'est qu'après cette ratification que s'applique le fameux "un pour tous, tous pour un", de l'article 5 de l'Alliance, qui garantit à chaque membre la solidarité de tous les autres. Or, l'ensemble de la procédure est très longue, un an dans le cas de l'adhésion la plus récente, celle de la Macédoine du Nord en mars 2020. À cet égard, la Suède et la Finlande, bénéficient en tant que membres de l'Union européenne d'une clause d'assistance mutuelle pour couvrir la période de la ratification. Et le secrétaire général de l'Otan, qui avait déjà assuré aux deux candidats qu'ils seraient accueillis "les bras ouverts", leur a promis ce dimanche 15 mai un processus d'adhésion "rapide" et "des solutions" pour répondre à leurs préoccupations de sécurité entre l'acte de candidature et l'adhésion finalisée.