Assaut d'un aéroport au Daghestan : la Russie accuse l'Ukraine d'avoir joué un rôle "clé et direct"

Au lendemain de l'assaut d'un aéroport au Daghestan, la Russie accuse l'Ukraine. Le ministère russe des Affaires étrangères affirme ce lundi que les heurts survenus dimanche soir à Makhatchkala ont été "le résultat d'une provocation planifiée et conduite de l'extérieur", dans laquelle Kiev a joué un rôle "clé et direct". Dans la matinée, sans plus de précisions, le Kremlin avait évoqué une "ingérence extérieure".