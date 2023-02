Aide américaine, "ferme à trolls", espace aérien moldave... Le point sur la situation en Ukraine

Un nouveau contrat de Washington. Les États-Unis ont annoncé mardi avoir octroyé un contrat d'armement pour plus d'un demi-milliard de dollars afin de produire des obus de 155 mm destinés à être livrés à l'Ukraine. Les commandes, passées fin janvier par le Pentagone, totalisent 552 millions de dollars.

Une annonce qui intervient au moment où les craintes se font croissantes sur un épuisement des stocks d'armes des pays occidentaux, et particulièrement des États-Unis, qui multiplient les prélèvements dans les stocks existants de son armée pour aider celle de Kiev à combattre l'invasion russe. "Un jour en Ukraine équivaut à un mois ou plus en Afghanistan", selon Camille Grand, spécialiste de la défense auprès du Conseil européen pour les relations internationales, au New York Times.