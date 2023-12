Aide américaine en suspens, diamants russes, assassinat de Kiev… Le point sur la situation en Ukraine

L’absence d’aide supplémentaire à Kiev sera catastrophique, ont prévenu ce mercredi Volodymyr Zelensky et Joe Biden. En parallèle, les services ukrainiens revendiquent la mort d’un ex-député prorusse. Voici les informations de ces dernières 24 heures.

"Effondrement" de l’aide occidentale. Le président ukrainien a tenu à délivrer un message fort à ses homologues du G7 et à les avertir que Vladimir Poutine comptait sur l'"effondrement" du soutien occidental à l'Ukraine pour gagner la guerre. Lors de discussions à distance, mercredi 6 décembre, Volodymyr Zelensky a également rapporté que l'armée russe avait "augmenté la pression de manière significative" sur le front et que le danger était réel, sans aide supplémentaire. "La Russie n'espère qu'une chose : que l'unité du monde libre s'effondre l'année prochaine. La Russie pense que l'Amérique et l'Europe feront preuve de faiblesse et ne maintiendront pas leur soutien à l'Ukraine au niveau approprié", a détaillé le président ukrainien.

Diamants russes. Par ailleurs, ces derniers se sont accordés sur l’interdiction des importations de diamants russes dès le mois de janvier. "Nous allons introduire des restrictions d'importation sur les diamants non-industriels extraits, transformés ou produits en Russie à partir du 1ᵉʳ janvier 2024", ont indiqué les sept puissances mondiales après leur échange avec Zelensky. D'autres "restrictions" sur le commerce des diamants russes "dans des pays tiers" seront mises en place le 1ᵉʳ mars.

Négociations à Washington. La guerre en Ukraine a fait les frais de la politique interne américaine, lorsque les élus républicains ont bloqué la nouvelle enveloppe de 106 milliards, comprenant des fonds pour Kiev, mais aussi pour Israël. Mercredi, Joe Biden a tenté de ramener le Congrès à la raison en l’avertissant que l’arrêt de l’aide à l’Ukraine serait "le plus beau cadeau" fait à Poutine. Le président s’est même dit prêt à des "compromis importants" sur l'immigration à la frontière mexicaine pour permettre un déblocage de ce budget. Rien n’y a fait, les élus démocrates et républicains ne sont pas parvenus à s'accorder sur une nouvelle enveloppe. En s’opposant, les républicains ont réclamé des concessions sur la politique migratoire des États-Unis.

L'assassinat d'un prorusse. Le corps sans vie d'Illia Kyva, un homme politique ukrainien prorusse, a été retrouvé mercredi près de Moscou. Sa mort a été très rapidement revendiquée par Kiev, qui a évoqué une "opération spéciale" à nos confrères de l’AFP. Andri Ioussov, représentant de la Direction générale du renseignement du ministère de la Défense ukrainien, a ensuite confirmé la mort de l'ancien député ukrainien par les mots suivants, expliquant qu’il s’agissait du "sort réservé aux autres traîtres de l’Ukraine". L’homme a été retrouvé dans un hôtel du district d'Odintsovo, près de Moscou, avec "une blessure à la tête", selon la presse russe. Lors de l’invasion de l’Ukraine, Illia Kyva avait fui en Espagne et soutenu publiquement celle-ci. Plus tard, il avait appelé la Russie à lancer une frappe nucléaire sur l’Ukraine, son pays, pour mettre fin à la guerre.