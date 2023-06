Aide aux victimes du barrage bloquée, nouveau procès pour Navalny... Le point sur la situation en Ukraine

L'opposant emprisonné Alexeï Navalny, bête noire du Kremlin, risque des dizaines d'années de prison dans un nouveau procès, pour "extrémisme", qui s'ouvre ce lundi, illustrant le climat de répression en Russie dans le contexte du conflit en Ukraine. Depuis le déclenchement de la campagne militaire en Ukraine en février 2022, la plupart des opposants majeurs n'ayant pas fui la Russie ont été emprisonnés ou poursuivis, notamment pour avoir dénoncé le conflit. Alexeï Navalny purge déjà une peine de neuf ans de prison pour "fraude", une condamnation qu'il juge politique.

L'opposant de 47 ans, qui a survécu de peu en 2020 à un empoisonnement qu'il impute au Kremlin et est emprisonné depuis janvier 2021, risque désormais jusqu'à 30 années de réclusion, dans un nouveau procès où il est accusé d'"extrémisme" et d'avoir "réhabilité l'idéologie nazie". Le procès se tient dans la colonie pénitentiaire de très haute sécurité IK-6 à Melekhovo, à 250 km à l'est de Moscou. Les contours de l'accusation sont encore flous, la défense de Navalny n'ayant eu que 10 jours pour examiner les 196 volumes du dossier. "Bien qu'il soit manifeste, à en juger par l'épaisseur des volumes, que je suis un criminel méthodique et appliqué, il est impossible de comprendre précisément de quoi je suis accusé", a récemment commenté l'opposant Navalny avec ironie.