Aide du Canada, frappe ukrainienne en Crimée... Le point sur la situation en Ukraine

Pression sur le front est. Les autorités d'occupation russe à Donetsk ont également déclaré vendredi que l'Ukraine avait mené la veille de multiples assauts dans la région, augmentant la pression sur le front est. Le chef de l'occupation russe de la région de Donetsk, Denis Pouchiline, a estimé que la situation à Bakhmout, ville dévastée par un an de combats et cible d'une contre-offensive ukrainienne, restait "brûlante", la zone étant soumise à des "bombardements chaotiques".

Tir de roquettes. L'armée ukrainienne a repris ces derniers jours deux localités, Andriïvka et Klichtchiïvka, et dit même avoir "percé" la ligne de défense russe dans ce secteur. Dans le reste de l'Ukraine, un tir de roquettes sur la ville de Krementchouk, dans le centre du pays, a fait un mort et quinze blessés, dont un enfant, a annoncé le gouverneur de la région sur Telegram.