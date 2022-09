Annexions en Ukraine : que pourrait dire Poutine dans son discours de ce vendredi ?

En intégrant à la Russie les quatre régions de l'est et du sud de l'Ukraine, le dirigeant russe pourrait en effet faire croire à son peuple et à ses ennemis que toute attaque contre ces régions serait une attaque contre la Russie elle-même, ce qui ouvre la voie à une escalade du conflit, pouvant aller jusqu'à l'utilisation d'armes nucléaires, relève le Daily Mail. "L'objectif est d'étendre le parapluie nucléaire russe sur ces territoires, augmentant ainsi considérablement le risque pour l'Ukraine et ses amis occidentaux si Kiev envisageait de libérer ces territoires", abonde sur Twitter Alexander Gabuev, également chercheur au Carnegie Endowment.

Lors de l'Assemblée générale de l'ONU, qui s'était tenue il y a quelques jours à New York, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, avait affirmé que les zones annexées seraient "protégées" par Moscou, laissant entendre que cette protection pouvait aller jusqu'au recours à de telles armes. Lors de son discours tenu la semaine passée, Vladimir Poutine avait à nouveau brandi la menace du recours à l'arme nucléaire, face à un Occident qui mettrait sa puissance en danger. "Pas de bluff", avait-il déclaré. Il pourrait à nouveau répéter ces menaces ce vendredi.

Et l'escalade n'est pas près de s'arrêter. "Avec l'annexion russe imminente de davantage de territoire ukrainien, et la mobilisation en cours, nous sommes entrés dans la phase la plus dangereuse de cette guerre. La raison principale est la suivante : Poutine s'est enfermé dans une boîte, et n'aura pas d'autre choix que de continuer", déplore Alexander Gabuev.