Annexions russes : Zelensky assure que "l'Ukraine agira pour défendre son peuple"

Par ailleurs, Volodymyr Zelensky a une nouvelle fois appelé les Occidentaux à plus de "soutien" militaire pour son armée, qui tente toujours de gagner du terrain dans l'Est et le Sud du pays, après une contre-offensive réussie début septembre dans la région de Kharkiv. Selon lui, les Ukrainiens "avancent et libèrent nos terres" progressivement, malgré une forte résistance des troupes de Moscou.