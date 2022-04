Ukraine : Blinken sur place, Zelensky prêt à rencontrer Poutine... Le point sur la situation

ONU. Volodymyr Zelensky a réagi, ce samedi, à la visite d'Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, à Moscou, puis à Kiev. "Nous allons l’accueillir, nous avons fait en sorte que sa position change et qu’il y ait un soutien plus fort en faveur de l’Ukraine", a-t-il commencé, avant de durcir le ton.

"On ne peut pas avoir la même attitude par rapport à l’agresseur et la victime, donc par rapport à la Russie et l’Ukraine. C’est la Russie qui a amené la guerre en Ukraine", a pointé le président ukrainien. "Il devrait d’abord venir en Ukraine, dans les massacres, sur le terrain, pour avoir une perception des réalités très précises", a-t-il encore regretté. "Il n’y a aucune justice et aucune logique dans cet ordre", a-t-il conclu. Zelensky a profité de cette conférence de presse pour critiquer le rejet de la candidature de l’Ukraine à l’Otan en 2008.