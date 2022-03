Appel Macron-Poutine : l'évacuation des civils à Marioupol pas possible "à ce stade"

Emmanuel Macron a centré l'essentiel de la discussion sur l'évacuation des 170.000 civils qui seraient toujours piégés à Marioupol, selon les estimations des services français, qui constatent aussi une dégradation catastrophique de leurs conditions de vie. Le président français a donc réclamé une trêve à Marioupol, et la création d'un couloir sécurisé, pour acheminer de l'aide humanitaire et évacuer des civils. Sans obtenir gain de cause jusqu'ici, donc, même si Vladimir Poutine lui a promis "d'y réfléchir et de revenir" vers lui.