Après l'attaque du pont de Crimée, la Russie a lancé des "frappes de représailles" sur Odessa

Une "réponse" après "l'acte terroriste" ayant endommagé le pont de Crimée. Une attaque nocturne russe a endommagé des infrastructures dans le port d'Odessa, ont indiqué mardi les autorités locales. Mardi avant l'aube, six missiles Kalibr et 21 drones explosifs de fabrication iranienne Shahed-136 lancés par Moscou ont été "détruits" par la défense aérienne ukrainienne, a annoncé le gouverneur de la région Oleg Kiper. Mais "les débris des missiles détruits et l'onde de choc ont endommagé des infrastructures portuaires et plusieurs habitations privées", faisant un blessé, a-t-il ajouté, sans donner d'indications sur l'ampleur des dégâts.