Après les États-Unis, l'Otan à son tour "de plus en plus inquiète" d'une aide militaire de Pékin à Moscou

Des craintes de plus en plus visibles. Le secrétaire général de l'Otan, Jens Stoltenberg, s'est dit ce mardi de "plus en plus inquiet" d'un possible soutien militaire de la Chine à la Russie dans son offensive en Ukraine. "Nous sommes de plus en plus inquiets que la Chine puisse envisager de fournir un soutien létal à la guerre de la Russie", a déclaré le responsable lors d'une conférence de presse à Bruxelles.

Des propos qui font écho aux préoccupations récentes de Washington. Ces derniers jours, le secrétaire d'État américain Antony Blinken a répété à plusieurs reprises craindre que la Chine n'envisage de fournir des armes à la Russie. Ce qu'a nié un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, qualifiant ces déclarations de "fausses informations".