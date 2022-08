Ukraine : après six mois de guerre, 6,6 millions de réfugiés accueillis dans les pays européens

Six mois de guerre et des millions de vies bousculées. Depuis le début du conflit en Ukraine, le 24 février dernier, le Haut commissariat aux réfugiés des Nations Unies (HCR) s’efforce de tenir les comptes, au plus proche de la réalité. D’après ses dernières données, datant du 17 août, 6,65 millions d’Ukrainiens sont toujours déplacés et accueillis dans un autre pays européen. Au total, plus de 11 millions de passages des frontières ont été enregistrés depuis l’Ukraine à cette date.