Guerre en Ukraine : Titan, ce système américain pour tenter de contrer les redoutables drones iraniens

Selon la même source, cet armement est spécifiquement destiné à contrer les drones. Doté d'une intelligence artificielle, il permet de brouiller les fréquences et ainsi désarmer les engins volants visés, le tout en quelques minutes. Son fabricant, la société américaine BlueHalo, assure que les systèmes Titan ont "été largement testés, déployés et validés sur le plan opérationnel par des dizaines de laboratoires militaires". Selon son fabricant, ce dispositif autonome, qui peut être opéré par un seul soldat non spécialisé, "est intrinsèquement capable de gérer efficacement des scénarios multi-drones ou en essaim."