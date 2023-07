Armes à sous-munitions, avertissement de Kiev en mer Noire... Le point sur la situation en Ukraine

Conséquences sur le cours du blé. "Ces attaques ont un impact bien au-delà de l'Ukraine. Nous voyons déjà l'effet négatif sur les prix mondiaux du blé et du maïs, ce qui fait souffrir tout le monde, en particulier les populations vulnérables dans les pays du Sud", a indiqué le porte-parole d'Antonio Guterres, Stéphane Dujarric.

Kiev accuse Moscou de viser spécifiquement ses infrastructures portuaires, afin d'empêcher toute reprise éventuelle des exportations ukrainiennes de céréales, ce que la Russie nie. Après des frappes dans la nuit du 18 au 19 juillet, l'armée russe a de nouveau affirmé le 20 juillet ne viser que des cibles militaires, assurant avoir détruit des sites de production et de stockage de drones navals à Odessa et des dépôts de munitions et de carburant à Mykolaïv.

"Patrouilles militaires". L'Ukraine de son côté a affirmé que Moscou avait ciblé les terminaux céréaliers et les infrastructures portuaires d'Odessa et de Tchornomorsk, détruisant des silos et, notamment, 60.000 tonnes de grains. Kiev a demandé la mise en place de "patrouilles militaires" navales sous mandat de l'ONU, sans réponse jusqu'à présent.