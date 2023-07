Armes à sous-munitions, rencontre Zelensky-Erdogan... Le point sur la situation aujourd'hui en Ukraine

Kiev va recevoir des armes à sous-munitions. Les États-Unis ont franchi un pas supplémentaire en décidant de livrer à Kiev des armes à sous-munitions, qui tuent à l'aveugle et sont interdites dans nombre de pays, notamment européens. "Cela a été une décision très difficile pour moi", a confié le président Joe Biden à la chaîne CNN, en précisant en avoir discuté au préalable avec les pays alliés et le Congrès américain. "Cela m'a pris du temps avant d'être convaincu de le faire", a-t-il encore déclaré, justifiant sa décision par le fait que l'Ukraine était "à court de munitions."

Une décision saluée par l'Ukraine, pas par les ONG. "Une aide militaire indispensable, vaste et opportune", a écrit le président ukrainien Volodymyr Zelensky après cette annonce, remerciant Joe Biden et les Américains pour cette "mesure décisive". Mais l'usage de ces bombes suscite déjà une vague de condamnations de la part d'ONG. Ces bombes dispersent de façon indiscriminée et sur une zone supérieure à plusieurs terrains de football une multitude de petits explosifs. Les experts affirment qu'entre 5 et 40% des sous-munitions n'explosent pas à l'impact et peuvent ainsi rester dans le sol pendant des décennies. "C'est une peine de mort pour les civils sur le long terme. Il y a des personnes qui ne sont pas encore nées qui en seront les victimes", dénonce ainsi l'organisation Handicap International - Humanity and Inclusion (HI).

L'Europe va doper sa production de munitions. Le Parlement européen et les États membres sont parvenus à un accord pour doper la production de munitions dans l'UE, afin de reconstituer les arsenaux des Européens et de continuer à armer l'Ukraine. Ce plan "en soutien à la production de munitions" est doté de 500 millions d'euros. "C'est une nouvelle preuve de l'engagement indéfectible de l'UE à soutenir l'Ukraine", a déclaré la ministre espagnole de la Défense Margarita Robles, dont le pays exerce la présidence tournante du Conseil de l'UE.