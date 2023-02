Armes de longue portée, Zelensky pas prêt à lâcher Bakhmout... Le point sur la situation en Ukraine

Feu vert de l'Allemagne pour l'envoi de Leopard 1. Berlin a autorisé ses industriels à livrer à l'Ukraine des chars de combat Leopard 1 qu'ils possèdent en réserve, a indiqué vendredi le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Hebestreit. Selon l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, 29 Leopard 1 provenant des stocks des industriels Rheinmetall et Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) pourraient être prochainement livrés aux forces ukrainiennes.

Système de défense sol-air de moyenne portée. La France et l'Italie vont livrer au printemps un système de défense sol-air de moyenne portée MAMBA pour aider l'Ukraine à "se défendre face aux attaques de drones, de missiles et d'avions russes", a indiqué vendredi le ministère français des Armées. "La fourniture d'un tel système répond à l'urgence exprimée par Oleksiï Reznikov, ministre ukrainien de la Défense, à ses homologues français et italien, de protéger les populations et infrastructures civiles face aux attaques russes par les airs", a ajouté le ministère dans un communiqué.