Armes nucléaires en Biélorussie, bombardements nocturnes... Le point sur la situation en Ukraine

Nouveau coup de vis du Japon. Sur le plan diplomatique, Tokyo continue de hausser le ton vis-à-vis de la Russie. Comme convenu lors du dernier sommet du G7, qui s'est achevé la semaine passée, le gouvernement nippon a mis en place de nouvelles sanctions contre Moscou. Le gel d'actifs de 17 ressortissants et 78 organisations russes, ainsi que l'interdiction d'exporter des biens et services vers 80 entités russes ont été décrétés, a détaillé le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno. Les interdictions à l'export portent sur des produits destinés à des sociétés russes liées au complexe militaro-industriel du pays, ainsi que sur des services de construction et d'ingénierie, précise-t-il.

Par ailleurs, le pays du soleil-levant s'est opposé au transfert des ogives nucléaires en Biélorussie. Il "condamne" cette initiative et appelle les deux pays concernés à "cesser de telles actions qui aggraveraient les tensions".