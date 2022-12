Attaque au drone contre une base russe, "saboteurs" éliminés... Le point sur la situation en Ukraine

Des saboteurs ukrainiens "éliminés". Les services de sécurité russes (FSB) ont affirmé lundi qu'un groupe de "saboteurs" ukrainiens avait tenté de pénétrer en Russie en possession d'armes et d'explosifs. Les faits se sont déroulés dimanche dans la région de Briansk, frontalière de l'Ukraine. "À l'issue de l'affrontement armé le 25 décembre, quatre saboteurs ont été éliminés" a indiqué le FSB.

Une vidéo diffusée par l'agence de presse russe Ria-Novosti, et attribuée au FSB, montre des cadavres ensanglantés, entourés d'armes et vêtus de tenues de camouflages hivernales. Au cours des dernières semaines, la Russie a accusé Kiev à de plusieurs reprises d'attaques contre des sites militaires et des infrastructures importantes.

Kiev appelle à exclure Moscou des Nations unies. C'est dans ce contexte que l'Ukraine a appelé lundi à l'exclusion de la Russie de l'ONU. "L'Ukraine appelle les membres de l'ONU (…) à priver la fédération de la Russie de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU et à l'exclure de l'ONU dans son ensemble", a déclaré le ministre ukrainien des Affaires étrangères dans un communiqué.