Attaque de drone en Russie, Moscou promet de "brûler" les chars Abrams... Le point sur la situation en Ukraine

Moscou menace les chars de Washington. Les chars américains Abrams livrés à Kiev, dont les premiers blindés sont arrivés lundi en Ukraine selon le président ukrainien Volodymyr Zelensky, sont destinés à "brûler", a promis mardi le Kremlin. "Les chars Abrams sont des armes sérieuses" mais "ils brûleront aussi", a affirmé à la presse le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, en reprenant à son compte la mise en garde du président russe Vladimir Poutine au moment de la livraison des premiers chars Leopard à l'Ukraine. Il a aussi assuré que leur arrivée sur le champ de bataille "ne changerait pas le rapport de forces" entre les armées russe et ukrainienne et n'aurait pas d'effet sur le "résultat" de l'offensive de Moscou.

Dmitri Medvedev en Ukraine. L'ex-président russe, numéro deux du Conseil de sécurité de son pays, a indiqué mardi avoir visité un site d'entraînement militaire dans l'est de l'Ukraine, dans la région de Donetsk, "sur ordre du président" Vladimir Poutine. Il a pu y constater que l'entraînement assuré sur ce site était "adéquat", et que les troupes faisaient preuve de "volonté", de "fermeté" et "d'un esprit victorieux", s'est-il félicité dans une vidéo postée sur le réseau social russe VKontakte. Il a par ailleurs annoncé que l'armée russe avait recruté 325.000 personnes depuis le début de l'année, soit 45.000 de plus que les précédents chiffres datant de début septembre. Depuis le printemps, l'armée russe mène une vaste campagne de recrutement volontaire, en promettant des salaires et avantages sociaux et bancaires particulièrement alléchants aux futurs soldats.