Attaque de drones sur Kiev, manœuvres en mer Baltique… Le point sur la situation en Ukraine

Frappes sur les infrastructures portuaires ukrainiennes. 40.000 tonnes de céréales ont été endommagées ce mercredi par une attaque de drones russes sur les infrastructures portuaires situées sur le Danube. "Les Russes ont frappé des entrepôts et des silos à grains, endommageant près de 40.000 tonnes de céréales attendues par les pays africains, la Chine et Israël", a fustigé le ministre ukrainien des Infrastructures, Oleksandre Koubrakov. L'attaque a été dénoncée par la Roumanie mais également par la France. "Après la remise en cause de l’Initiative céréalière de la mer Noire, la Russie fait une fois de plus délibérément courir un risque sur la sécurité alimentaire mondiale en détruisant des infrastructures essentielles à l’exportation de céréales. Elle ne fait que rechercher son propre intérêt aux dépens des populations les plus vulnérables en faisant monter les prix des produits agricoles et en essayant d’empêcher un de ses principaux concurrents d’exporter ses productions", a fustigé le Quai d'Orsay.