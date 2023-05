Drones abattus au Kremlin : les durs du régime russe appellent à l'escalade

La guerre en Ukraine va-t-elle connaître une nouvelle escalade ? Quelques heures après une attaque de drones présumée sur le Kremlin à Moscou, de nombreuses figures russes appellent Vladimir Poutine et le reste de son exécutif à adopter des solutions parfois expéditives et profitent de cet événement pour militer en faveur d'un durcissement de l'offensive russe. Et ce, alors même que l'implication de l'Ukraine dans cet acte n'a pas été démontrée de manière indépendante, les vidéos diffusées par la Russie n'ayant pas été authentifiée indépendamment.

Le plus virulent, après cette attaque présumée, est sans nul doute l'ex-président russe Dmitri Medvedev. Il a jugé qu'il "n'y [avait] plus d'autre choix que l'élimination physique de [Volodymyr] Zelensky et sa clique", dans un message publié sur la plateforme Telegram. Ces derniers mois, l'ancien chef de l'État multiplie les sorties de ce genre et est devenu l'un des plus fervents défenseurs de l'opération militaire russe en Ukraine.