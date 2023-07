Dépôt de munitions attaqué en Crimée, risque d'escalade en Mer noire... Le point sur la situation en Ukraine

Journaliste russe tué. Le correspondant de guerre Rotislav Jouravlev aurait été tué par "un tir d'artillerie" de l'armée ukrainienne sur "un groupe de journalistes de l'agence de presse Ria Novosti et de l'agence de presse Izvestia" qui se trouvait dans la région de Zaporijia, dans le sud de l'Ukraine. "Lors de l'évacuation, Rotislav Jouravlev est décédé des suites de ses blessures, à la suite d'une explosion de sous-munitions", ont précisé les autorités. L'état de santé des trois autres journalistes blessés est "stable", selon l'armée russe qui a indiqué qu'"ils avaient été rapidement évacués vers les installations médicales" du ministère russe de la Défense.

Céréales : la position de Moscou condamnée par l'Otan. Le Secrétaire général de l'Otan a "condamné fermement" la tentative de Moscou de "militariser la nourriture" après l'expiration de l'accord sur l'export de céréales ukrainiennes. "Les Alliés resteront aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra", a précisé Jens Stoltenberg après un entretien téléphonique avec le président ukrainien. Et d'ajouter : "L'Ukraine n'a jamais été aussi proche de l'Otan." Sur Twitter, Zelensky a confirmé avoir discuté avec le chef l'Otan et avoir notamment discuté "des mesures à prendre concernant l'intégration de l'Ukraine dans l'Otan" et de celles nécessaires au "déblocage et à l'exploitation" du couloir céréalier en mer Noire.

Inquiétudes de l'ONU en Mer noire. L'ONU s'est alarmée des risques d'un incident militaire en mer Noire, qui pourrait provoquer une escalade du conflit. C'est devant le Conseil de sécurité qu'une responsable de l'organisation a alerté sur les conséquences possibles des derniers développements dans cette zone, théâtre de tensions croissantes entre Moscou, Kiev et ses alliés depuis l'expiration d'un accord céréalier crucial pour l'alimentation mondiale. "Les menaces de prendre pour cible des navires civils en mer Noire sont inacceptables", a déclaré la secrétaire générale adjointe de l'ONU pour les Affaires politiques, Rosemary DiCarlo.

L'Ukraine, pays le plus miné au monde. En un an et demi de conflit, l'Ukraine est devenu le pays le plus miné au monde, révèle le Washington Post. La surface infestée de mines terrestres et d'obus non explosés ont contaminé une surface équivalente à celle de la Floride ou de l'Uruguay. Un fléau qui restera un défi pour l'Ukraine pendant des années, bien après la guerre.