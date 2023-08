Nouvelles attaques à Moscou, tensions en mer Noire... Le point sur la situation en Ukraine

Bombardements en Ukraine. Les forces russes ont frappé les villages de la communauté de Lyman, dans l'est du pays, mardi soir. "Trois personnes ont été tuées et une blessée à Torske, un autre civil a été blessé à Zakitne", a écrit le chef de l'administration militaire de la région de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, sur Telegram. "Selon des données préliminaires, les envahisseurs ont attaqué les villages à l'artillerie", a indiqué pour sa part le bureau du procureur régional de Donetsk sur sa page Facebook. Les personnes tuées à Torske sont deux femmes et un homme, âgés de 63 à 88 ans, qui étaient assis sur un banc au moment de la frappe, a ajouté le bureau du procureur.

Incursion en Russie. Moscou a affirmé mardi avoir repoussé une nouvelle incursion armée venue d'Ukraine dans la région frontalière de Briansk, mais n'a apporté aucune information quant au bilan des combats. "Grâce aux actions coordonnées et héroïques des gardes-frontières du FSB de la région de Briansk, du ministère de la Défense et d'unités spéciales de la garde nationale de la région de Briansk, l'attaque a été repoussée", a indiqué sur Telegram le gouverneur régional, Alexandre Bogomaz. Selon lui, l'attaque a eu lieu mardi dans le district frontalier de Klimovsk.