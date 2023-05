Attaques de drones, dénonciations de Lavrov, huées à Roland-Garros... Le point sur la situation en Ukraine

Kiev à nouveau visée par les drones. Dans la nuit du 28 au 29 mai, la capitale ukrainienne a de nouveau été visée par des attaques de drones et de missiles russes. Selon les autorités militaires, "plus de 40 cibles aériennes ont été détectées et détruites par notre défense aérienne". Le maire de Kiev a assuré qu'il n'y avait eu ni mort, ni blessé.

Cette attaque, la 15ᵉ visant la capitale ukrainienne depuis début mai, a été menée au moyen de missiles de croisière lancés par des bombardiers stratégiques TU-95MS et de drones explosifs, a affirmé l'administration civile et militaire de Kiev sur sa chaîne Telegram. Selon elle, "avec ces attaques constantes, l'ennemi cherche à maintenir la population civile dans un état de profonde tension psychologique".