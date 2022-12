Attaques de drones, pertes humaines… Le point sur la situation en Ukraine

De nouveaux courriers piégés. Trois lettres contenant des "yeux d'animaux", adressées à des représentations diplomatiques ukrainiennes en Espagne, ont été interceptées lundi, a-t-on appris auprès d'une source policière. Des faits qui se sont produits quelques jours seulement après l'explosion d'une lettre piégée dans l'ambassade ukrainienne en Espagne.

"Les services de sécurité des services postaux ont détecté et intercepté ce matin trois courriers suspects, adressés à l'ambassade d'Ukraine à Madrid et aux consulats du pays à Barcelone et Malaga", est-il indiqué. "Par leurs caractéristiques, ces envois sont similaires à ceux reçus vendredi dernier par l'ambassade d'Ukraine à Madrid, ainsi que par d'autres consulats et ambassades du pays dans d'autres villes européennes", a poursuivi cette source.