Attaques "sans précédent" sur Kiev, discussions avec Pékin... Le point sur la situation aujourd'hui en Ukraine

Attaques "sans précédent" sur Kiev. De nouvelles attaques aériennes ont frappé Kiev et plusieurs régions d'Ukraine jeudi à l'aube, où la population a été priée de rester dans les abris, selon les autorités militaires. Une personne a été tuée et deux autres blessées dans le port d'Odessa. "C'est la neuvième attaque aérienne consécutive sur la capitale depuis début mai !", a indiqué l'administration civile et militaire de la capitale dans un communiqué, évoquant une série d'attaques aériennes "sans précédent par leur puissance, leur intensité et leur variété".

Discussions entre Pékin et Kiev. Ces nouvelles attaques se produisent pendant une visite à Kiev d'un haut responsable chinois, Li Hui, représentant spécial pour les affaires eurasiatiques et ancien ambassadeur à Moscou, qui est censé selon Pékin discuter du "règlement politique" du conflit. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kouleba a "expliqué en détail au représentant spécial chinois les principes du rétablissement d'une paix durable et juste, fondée sur le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a indiqué mercredi son ministère dans un communiqué.