Attention à cette vidéo dans laquelle Bill Gates affirme que l’Ukraine est corrompue

À la 27e minutes, Bill Gates est interrogé sur le président ukrainien et sa gestion du pays. "C'est très impressionnant qu'il ait été capable de rassembler le pays. Personne ne s’attendait à ce que l’Ukraine réussisse à résister à la Russie", souligne-t-il alors, avant de poursuivre l’analyse : "Il s’est avéré que la Russie était beaucoup plus faible et moins intelligente que prévu et que l'Ukraine était beaucoup plus forte. Avant la guerre, le gouvernement est l’un des pires au monde, corrompu, contrôlé par quelques riches, malheureusement pour les Ukrainiens."

Son propos a donc été tronqué pour laisser penser qu’il évoquait la situation actuelle de l’Ukraine. Mais tout indique que Bill Gates renvoyait à la période d’avant-guerre, probablement avant l’annexion de la Crimée début 2014, et au pouvoir détenu alors par Viktor Ianoukovytch, un proche du Kremlin. Pour preuve, il tient des propos flatteurs à l’égard du président actuel. Pour ce qui est de cet extrait volontairement trompeur, sa paternité semble revenir à un compte australien aux idées complotistes. Le jour même de la sortie de l’entretien, "Australians vs. The Agenda" en publie sur Twitter de nombreux extraits coupés, dont celui qui nous intéresse sur l’Ukraine. Dans ce tweet, qui ne récolte que 7000 vues, il ironise : "Zelensky va apprécier". La séquence acquiert, dans les jours qui suivent, une petite notoriété en étant partagée par d’autres comptes, comme celui-ci.