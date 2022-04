Ukraine : au moins 53 sites culturels endommagés par l'invasion russe

Pilonné par les bombes depuis un mois et demi, l'Ukraine tente par tous les moyens de protéger son patrimoine culturel. Dans le centre de Lviv, les statues ont été enveloppées de mousse, de bâches protectrices et de tissus anti-feu pour les préserver des attaques. Les vitraux des églises ont été recouverts et un autel descellé et caché. Mais selon l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco), au moins 53 sites culturels ont déjà été endommagés par l'invasion russe.

Parmi ces sites figurent 29 sites religieux, 16 bâtiments historiques, quatre musées et quatre monuments, dont l'Unesco a pu vérifier les dégâts par de l'imagerie satellitaire et des acteurs sur place, a expliqué un porte-parole de l'Unesco, selon lequel cette liste "n'est pas exhaustive".