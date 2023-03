Frappe à Kherson, avancée russe à Bakhmout... Le point sur la situation en Ukraine

Résistance ukrainienne. De son côté, le ministère ukrainien de la Défense a indiqué que les forces ukrainiennes avaient la veille "repoussé plus de 100 attaques ennemies" dans les principales zones de combat de Bakhmout. Dans son point quotidien, le ministère britannique de la Défense a annoncé, qu'"au cours des quatre derniers jours", le groupe Wagner avait "pris le contrôle de la plus grande partie de l'est" de Bakhmout. "Les forces ukrainiennes contrôlent l'ouest de la ville et ont démoli des ponts-clés au-dessus de la rivière" qui la traverse, a souligné ce ministère.