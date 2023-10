Aide financière, attaque en Crimée, "provocation"... Le point sur la situation en Ukraine

Une aide toujours espérée. Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a déclaré lundi qu'il était convaincu que le Congrès américain approuverait la demande de fonds supplémentaires pour l'armée ukrainienne récemment formulée par Joe Biden au Sénat. Le dirigeant a toutefois reconnu une "résistance politique considérable" à ces nouvelles dispositions.

Pour rappel, la semaine dernière, le chef d'État américain a sollicité le déblocage d'une enveloppe de 106 milliards de dollars pour soutenir l'effort de guerre de l'Ukraine contre la Russie, d'une part, et d'Israël contre le Hamas, d'autre part. Or la Chambre des représentants, sous majorité républicaine, se montre assez réticente à ce projet, réclamant des concessions politiques sur d'autres sujets et estimant notamment que ces programmes d'aide pour les deux pays devraient être traités de manière séparée.

"La politisation de nos intérêts en matière de sécurité nationale n'est pas envisageable. Exiger des compensations pour répondre aux besoins fondamentaux des États-Unis en matière de sécurité nationale - comme le soutien à Israël et la défense de l'Ukraine contre les atrocités et l'impérialisme russe - constituerait une rupture [...] et pourrait avoir des conséquences dévastatrices pour notre sécurité et nos alliances dans les années à venir", a fustigé Karine Jean-Pierre, attachée de presse de la Maison-Blanche, dans des propos rapportés par The Guardian.