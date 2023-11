Appel de médecins russes à Poutine, secouristes tués... Le point sur la situation en Ukraine

Des médecins russes ont demandé à Vladimir Poutine de libérer "immédiatement" l'artiste Alexandra Skotchilenko, condamnée jeudi à sept ans de prison. L'Ukraine a annoncé la mort de deux secouristes dans un bombardement russe en deux temps dans la région sud-est de Zaporijia. Les faits marquants de ces dernières 24 heures.

Appel de médecins russes à Poutine. Plus d'une centaine de médecins russes ont demandé samedi au président Vladimir Poutine de libérer "immédiatement" de prison l'artiste Alexandra Skotchilenko, qui souffre de problèmes de santé selon ses soutiens. L'artiste a été condamnée jeudi à sept ans de prison par un tribunal de Saint-Pétersbourg, dans le nord-ouest de la Russie, pour avoir remplacé en mars 2022 les étiquettes de prix dans un supermarché par des messages dénonçant l'assaut en Ukraine. Dans une lettre signée par 112 médecins et consultée par l'AFP, ceux-ci disent dénoncer "l'injustice évidente" de la condamnation d'Alexandra Skotchilenko.

Secouristes tués. L'Ukraine a annoncé la mort samedi de deux secouristes dans un bombardement russe en deux temps dans la région sud-est de Zaporijia, un rare exemple de cette technique parfois utilisée dans les conflits. À Komychouvaka, "les deux premiers tirs ont fait quatre blessés parmi les habitants de la région et un bâtiment résidentiel a pris feu", a indiqué la police ukrainienne dans un communiqué. "Lorsque la police et les sauveteurs sont arrivés sur les lieux, les militaires du pays terroriste ont de nouveau tiré", selon le récit de la police. "Deux employés du service d'urgence de l'État ont été tués et trois autres de leurs collègues ont été blessés à des degrés divers".

Attaque nocturne de drones. L'Ukraine signale ce samedi une augmentation des attaques nocturnes aux drones lancées par la Russie, l'accusant d'en avoir tiré 38 sur son territoire, soit le nombre le plus élevé depuis plus de six semaines. L'armée de l'air ukrainienne a déclaré avoir abattu 29 des 38 drones Shahed de fabrication iranienne - également appelés "drones kamikazes" car bourrés d'explosifs destinés à exploser lorsqu'ils atteignent leur cible - tirés par la Russie.

Poursuite de la bataille du Dniepr. L'Ukraine revendique un succès face aux Russes sur le Dniepr, après des mois de contre-offensive. Tout en admettant que les combats y sont "violents" et toujours en cours, Kiev revendique la conquête de positions sur la rive occupée du fleuve. Il s'agit du premier succès revendiqué par l'Ukraine depuis la reprise du village du Robotyné en août, dans la région méridionale de Zaporijia.