Attaque meurtrière dans le nord du pays, visite de Zelensky en Suède… Le point sur la situation en Ukraine

Zelensky en Suède. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, s'est rendu en Suède ce samedi. Il s'agit de sa première visite dans le pays depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie l'année dernière. Lors d'une conférence de presse conjointe, Zelensky et le Premier ministre suédois, Ulf Kristersson, ont annoncé que les deux pays avaient convenu de renforcer la coopération sur la production, la formation et l'entretien des véhicules de combat d'infanterie suédois CV-90, rapporte The Guardian. L'Ukraine a par ailleurs commencé à discuter avec la Suède de la possibilité de recevoir des avions à réaction Gripen pour renforcer ses défenses aériennes, selon le président ukrainien.