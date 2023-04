"Attaques terroristes" en Russie, Macron en Chine pour "réengager un dialogue"... Le point sur la situation en Ukraine

Macron en Chine pour "réengager un dialogue". "La Chine a affirmé son attachement à la charte des Nations Unies, l'intégrité territoriale, la souveraineté en font partie, les défendre c'est aussi cheminer ensemble et trouver un chemin de paix" a estimé Emmanuel Macron mercredi en Chine pour une visite d'État. "Je pense que ce dialogue avec la Chine est indispensable (...) nous aurions tort de laisser l'exclusivité du dialogue à la Chine à d'autres européens continentaux que sont les Russes, et de considérer que ce serait la seule voix qui viendrait donner sa lecture des événements, sa lecture du jeu et proposer des options stratégiques", a-t-il poursuivi.

"Attaques terroristes" en Russie. Le président russe Vladimir Poutine a accusé mercredi des services secrets occidentaux d'être impliqués dans des attaques "terroristes" en Russie, trois jours après la mort d'un célèbre blogueur militaire dans un attentat à la bombe à Saint-Pétersbourg. "Il y a tout lieu de penser que le potentiel de pays tiers et des services spéciaux occidentaux est impliqué dans la préparation d'actes de sabotage et de terrorisme" tant dans les territoires ukrainiens occupés qu'en Russie, a déclaré Vladimir Poutine lors d'une réunion télévisée de son Conseil de sécurité.

Des délégations quittent une réunion de l'ONU. Les représentants de plusieurs membres du Conseil de sécurité ont quitté mercredi une réunion organisée par la Russie sur l'Ukraine à l'apparition en visioconférence de la commissaire russe à l'enfance. Maria Lvova-Belova est en effet visée par un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale (CPI) : les autorités ukrainiennes accusent la Russie d'avoir "enlevé" plus de 16.000 enfants d'Ukraine depuis le début de l'offensive il y a un an. Dès l'apparition à l'écran de Maria Lvova-Belova, qui a dénoncé une "campagne de discréditation" contre son pays, les représentants des États-Unis, du Royaume-Uni, de Malte et de l'Albanie ont quitté la pièce, tandis que les représentants des 11 autres membres du Conseil de sécurité sont restés.