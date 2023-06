Bilan de la rébellion de Wagner, contre-offensive... Le point sur la situation en Ukraine

Des maisons endommagées lors du coup de force de Wagner. Entre vendredi soir et samedi soir, le chef du groupe Wagner, Evguéni Prigojine, dont les hommes combattent en Ukraine, a mené une spectaculaire rébellion armée sur le sol russe qui avait pour but de renverser le commandement militaire avec qui il est en conflit ouvert depuis plusieurs mois. Au total, une quinzaine de maisons et plus de 10.000 m² de chaussée ont été endommagées lors de la rébellion, ont annoncé dimanche les autorités locales, donnant un premier bilan partiel de ces événements qui ont ébranlé le pouvoir russe.

Macron pointe "les divisions au sein du camp russe". Emmanuel Macron a estimé dimanche que la rébellion du chef du groupe paramilitaire Wagner "montre les divisions qui existent au sein du camp russe, la fragilité à la fois de ses armées et de ses forces auxiliaires", dans un entretien à La Provence. Au lendemain de la mutinerie avortée, le chef de l'État a indiqué avoir "suivi les événements heure par heure, en lien avec les principaux partenaires de la France", en soulignant une "situation qui reste évolutive". "Tout cela doit nous rendre très vigilants et justifie pleinement le soutien que nous apportons aux Ukrainiens dans leur résistance."