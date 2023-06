Kiev "prêt" pour une contre-offensive, plan de paix indonésien refusé... Le point sur la situation en Ukraine

Deux civils tués à Belgorod. De nouveaux bombardements ukrainiens sur la région russe de Belgorod, frontalière de l'Ukraine, ont fait samedi au moins deux morts et deux blessés, a affirmé le gouverneur de ce territoire touché ces derniers jours par des tirs nourris. Dans un communiqué sur Telegram, Viatcheslav Gladkov a précisé qu'une "femme âgée" avait été tuée par des tirs sur la localité de Novaïa Tavoljanka, frontalière de l'Ukraine. Une autre femme a succombé à de "nombreuses blessures" d'éclats d'obus dans le village voisin de Bezlioudovka, a-t-il indiqué, ajoutant qu'un homme a aussi été blessé par des éclats "à la poitrine et aux membres supérieurs et inférieurs" et hospitalisé.

Vingt blessés dans une attaque aérienne à Dnipro. Une attaque aérienne à Dnipro dans le centre de l'Ukraine a fait 20 blessés samedi soir, dont trois enfants atteints très grièvement, ont annoncé les autorités ukrainiennes. Le président Volodymyr Zelensky a accusé les Russes d'avoir "attaqué la ville" située au centre du pays.

L'Ukraine prête à une contre-offensive. Les préparatifs pour une contre-offensive ukrainienne sont terminés, mais les pertes en vies humaines pourraient être lourdes à cause de la supériorité aérienne russe, a estimé le président ukrainien Volodymyr Zelensky dans une interview publiée samedi par le Wall Street Journal. "A mon avis, à partir d'aujourd'hui, nous sommes prêts (...) Nous croyons fermement que nous allons réussir", a-t-il ajouté, précisant qu'il ne savait pas "combien de temps cela prendrait". Il a toutefois prévenu que l'offensive serait "dangereuse" sans une aide occidentale accrue pour contrer les attaques aériennes russes. "Tout le monde sait qu'une contre-offensive sans supériorité aérienne est très dangereuse", a ajouté le président ukrainien.