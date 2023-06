Drones sur Kiev, adhésion à l'Otan "impossible", désarmement nucléaire... Le point sur la situation en Ukraine

"Nouvelle vague de drones" sur Kiev. Des drones ont à nouveau frappé la capitale ukrainienne tôt vendredi, sans faire de victimes, selon son maire Vitali Klitschko. "Explosions à Kiev, nouvelle vague de drones pendant une alerte aérienne dans tout le pays de 3h23 à 4h23 heure locale (2h23 à 3h23 en France), aucune victime n'a été signalée à ce stade", a annoncé Vitali Klitschko sur Telegram. "Cette nuit, l'ennemi a utilisé 15 missiles de croisière (type à préciser) et 18 drones d'attaque iraniens "Shahed" pour des frappes - toutes ces cibles aériennes ont été détruites par nos défenseurs", a pour sa part déclaré vendredi l'armée ukrainienne dans un communiqué sur Facebook. "Au cours de la journée écoulée, l'ennemi a lancé 12 frappes de missiles en utilisant dix missiles balistiques et de croisière de type "Iskander" sur Kiev (détruits par nos défenseurs) et deux missiles guidés antiaériens S-300 sur Kharkiv", a-t-elle précisé.

Désarmement nucléaire. Les États-Unis se sont dits prêts à respecter les limitations du nombre d'ogives nucléaires fixées par l'accord de non-prolifération New START les liant avec Moscou "tant que la Russie fera de même", a assuré aujourd'hui Jake Sullivan, conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche. En dépit des tensions, l'exécutif américain est prêt à discuter "sans conditions préalables" de non-prolifération nucléaire avec la Russie et avec la Chine, tout en notant que Pékin "n'avait pas montré de volonté " de le faire jusqu'ici.