Discours à la nation de Poutine, réponse de Biden... Le point sur la situation en Ukraine

Un "navire espion" russe inquiète Bruxelles. La Belgique a ouvert une enquête sur les activités d'un "navire espion" russe repéré en novembre dans des zones où se trouvent des parcs éoliens, des gazoducs sous-marins et des câbles de communication, a annoncé mardi le ministre de la Mer du Nord Vincent Van Quickenborne. "Le passage de ce navire s'inscrit sans aucun doute dans le contexte plus large de la guerre en Ukraine", a-t-il estimé.

Les tensions grimpent entre Wagner et l'armée russe. Le patron du groupe paramilitaire russe Wagner, Evguéni Prigojine, a accusé mardi l'état-major de son pays de "trahison" pour refuser selon lui de fournir du matériel à ses mercenaires, en première ligne dans l'est de l'Ukraine. "Une tentative de détruire Wagner", a-t-il accusé, marquant une nouvelle escalade dans les tensions entre ce groupe et l'armée russe.