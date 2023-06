Discours de Poutine, groupe Wagner, contre-offensive de Zelensky... Le point sur la situation en Ukraine

Les États-Unis ne sont pas impliqués. De leur côté, les États-Unis ont fermement rejeté l'hypothèse selon laquelle ils auraient élaboré ou encouragé cette rébellion. L'ambassadrice, Lynne Tracy, et des responsables américains qui ont contacté l'ambassade russe à Washington, ont indiqué samedi que "les États-Unis [n'étaient] et ne seront pas impliqués" dans les événements ayant secoué la Russie, a déclaré lundi le porte-parole de la diplomatie américaine Matthew Miller. Il a également estimé que les récents événements avaient démontré le risque pour certains pays, particulièrement en Afrique, de s'associer avec le groupe Wagner. "Le message que nous avons transmis à ces pays en public et en privé par le passé est qu'à chaque fois que Wagner entre dans un pays, mort et destruction s'ensuivent", a-t-il pointé.

Une Russie fragilisée. Emmanuel Macron a, lui, choisi de botter en touche. "Ce sont des divisions internes, des manœuvres russo-russes", a-t-il estimé, au micro de TF1 et LCI. "Tout ça montre la fragilité qui s’est installée au cœur du pouvoir russe.[…] Je me garderai bien de faire des analyses définitives. La situation est très évolutive", continue le président français.