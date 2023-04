EN DIRECT - Guerre en Ukraine : un mort et plus d’une dizaine de blessés après une frappe russe à Mykolaïv

MOSCOU PRÉPARE SA DÉFENSE





La Russie se prépare à répondre à la contre-offensive ukrainienne. La défense russe s'étend de Kherson, au sud, jusqu'au nord-est de l'Ukraine, soit entre 800 et 900 kilomètres, sur plusieurs lignes de profondeur. Une accumulation de "couches de fortifications et de tranchées", explique à l’AFP Brady Africk, du think-tank American Enterprise Institute. "Cela inclut des fossés anti-tanks, des barrières, des lignes de défense pré-fabriquées comme les 'dents de dragon' et des tranchées pour les hommes".





"Le but pour les Russes, c'est d'encaisser le coup", résume Pierre Razoux, directeur académique de la Fondation méditerranéenne d'études stratégiques (FMES).