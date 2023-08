Frappes dans l'ouest du pays, avancée des troupes à l'est… Le point sur la situation en Ukraine

Avancées à l'est et au sud du pays. Alors que l'Ukraine poursuit sa contre-offensive, lancée il y a deux mois afin de libérer des territoires occupés par la Russie, les autorités ont revendiqué ce lundi quelques gains dans l'est et le sud du pays. "Dans le secteur de Bakhmout, 3 km² ont été libérés la semaine dernière. Au total, 40 km² ont déjà été libérés sur le flanc sud du secteur de Bakhmout", a annoncé Ganna Maliar, vice-ministre ukrainienne de la Défense. La bataille pour Bakhmout, à l'est, fait rage depuis maintenant un an. Prise en mai par les Russes après des mois de sanglants combats, la cité, ravagée, est devenue un véritable symbole de la guerre.

Par ailleurs, les troupes ukrainiennes se trouvent en difficulté au nord du pays, autour de la ville de Koupiansk.