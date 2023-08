Frappes russes à Kherson, attaques de drones déjouées à Odessa... Le point sur la situation en Ukraine

Continuer les pourparlers. Dans la foulée de la rencontre organisée le 5 août dernier à Djeddah en Arabie Saoudite, le chancelier allemand Olaf Scholz a appelé ce dimanche à de nouveaux efforts diplomatiques pour parvenir à la paix. "Il est logique pour nous de poursuivre ces pourparlers car ils augmentent la pression sur la Russie afin qu'elle se rende compte qu'elle a emprunté la mauvaise voie et qu'elle doit retirer ses troupes et rendre la paix possible", a déclaré Olaf Scholz dans son entretien annuel de l'été avec la chaîne de télévision allemande ZDF. Lundi dernier, la Russie avait estimé que la paix n'était possible que si les Ukrainiens déposaient les armes.

Drones ukrainiens abattus. Moscou indique ce dimanche que trois drones ukrainiens ont été abattus par la Défense russe. Tous survolaient, au moment de la réaction russe, des régions frontalières avec l'Ukraine. Deux d'entre eux ont survolé la région de Belgorod et un autre a été stoppé alors qu'il était dans le ciel de la région de Koursk. Aucun blessé n'a été signalé par le ministère russe de la Défense.