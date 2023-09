La Pologne ne livre plus d'armes, Zelensky à Washington ce jeudi... le point sur la situation en Ukraine

Volodymyr Zelensky sera à Washington ce jeudi. Après s'être rendu au siège des Nations Unies à New York mercredi, le président ukrainien doit rencontrer les chefs de file des partis démocrate et républicain. Il tentera de convaincre les États-Unis de l'aider à passer "la ligne d'arrivée" face à la Russie, si possible avec de nouvelles armes puissantes.

L'entrevue la plus attendue, et la plus difficile, sera avec le patron républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy. "J'ai des questions pour lui. Peut-il rendre des comptes sur l'argent que nous avons déjà dépensé ? Quelle est la stratégie pour la victoire ?", a lancé mardi le dirigeant conservateur, sous pression de l'aile droite de son parti pour couper les vivres à Kiev.

Volodymyr Zelensky doit aussi passer par le Pentagone, avant d'être reçu, en compagnie de son épouse, par Joe et Jill Biden, à 21h, heure française. Suivront un entretien des deux présidents dans le Bureau ovale puis une réunion élargie aux délégations des deux pays.