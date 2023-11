Le Kremlin conteste l'existence d'"une impasse", accalmie temporaire à Avdiivka... Le point sur la situation en Ukraine

"Pas dans l'impasse." Le Kremlin a assuré, jeudi 2 novembre, que la guerre en Ukraine ne se trouvait pas dans une "impasse". "Non, le conflit n'est pas dans l'impasse", a affirmé le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. "La Russie poursuit sans relâche son opération militaire spéciale. Tous les objectifs fixés doivent être atteints." Une réponse cinglante aux propos du commandant en chef de l'armée ukrainienne, Valery Zaloujny, dans une interview à The Economist. "Tout comme lors de la Première Guerre mondiale, nous avons atteint un niveau technologique tel que nous nous trouvons dans une impasse", avait jugé le plus haut responsable militaire de Kiev. "Il n'y aura probablement pas de percée magnifique et profonde."