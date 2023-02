Méga concert patriotique, tribunal spécial, plan de paix chinois... le point sur la situation en Ukraine

Les Ukrainiens confiants dans la victoire. 95% des Ukrainiens croient en la victoire de leur pays contre la Russie, selon un sondage réalisé début février et relayé ce mercredi par l'institut ukrainien Rating Group, montrant que la détermination du pays ne diminue pas après un an de guerre. Parallèlement, 97% des Ukrainiens interrogés disent avoir confiance en leur armée (contre 65% en 2019) et 90% en leur président, Volodymyr Zelensky (36% en janvier 2022), selon ce sondage. Alors que 17% de la population a indiqué avoir perdu un proche tué dans la guerre, plus de la moitié (58%) a jugé "impossible" le rétablissement des relations amicales avec les Russes et les Biélorusses, dont le pays est un allié de Moscou. Pour 22%, un tel rétablissement est envisageable "dans 20 à 30 ans" et pour 11%, "dans 10 à 15 ans".