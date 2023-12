Missiles russes abattus en direction de Kiev, rencontre Biden/Zelensky à Washington... Le point sur la situation en Ukraine

Huit missiles russes tirés en direction de Kiev ont été abattus tôt ce lundi matin par les forces ukrainiennes. Après s'être rendu en Argentine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky rencontrera Joe Biden à Washington mardi. Le point sur la situation des dernières 24 heures en Ukraine.

Missiles abattus en direction de Kiev. L'Ukraine dit avoir neutralisé huit missiles russes, tirés vers 4h ce lundi matin en direction de la capitale ukrainienne. Plusieurs blessés seraient à déplorer, selon les autorités locales. Des fragments de ces missiles auraient d'ailleurs été retrouvés dans plusieurs quartiers de la ville. Selon Vitali Klitschko, le maire de Kiev, l'un d'entre eux "a endommagé un bâtiment en construction", occasionnant un incendie ensuite rapidement éteint, tandis qu'un autre morceau de projectile s'est écrasé sur une pelouse.

Par ailleurs, dix-huit drones "Shahed" ont aussi été lancés par Moscou au cours de la nuit depuis la péninsule annexée de Crimée avant d'être détruits par la défense ukrainienne, "la plupart dans la région de Mykolaïv", dans le sud du pays, a précisé l'armée du pays.

Après Buenos Aires, Zelensky attendu à Washington

Rencontre Zelensky/Biden à Washington mardi. Le président ukrainien va rencontrer son homologue américain mardi, à la Maison-Blanche. Joe Biden a invité Volodymyr Zelensky à une entrevue pour "discuter des besoins urgents de l'Ukraine et de l'importance vitale du soutien continu des États-Unis en ce moment critique", a indiqué la porte-parole de la Maison-Blanche, Karine Jean-Pierre. Le dirigeant ukrainien devrait aussi s'entretenir avec Mike Johnson, le nouveau chef républicain de la Chambre des représentants, dont le parti bloque pour le moment des fonds pour l'aide allouée à l'Ukraine.

Dimanche, le président ukrainien s'était d'abord rendu à Buenos Aires, pour assister à l'investiture du nouveau président argentin Javier Milei. "C'est un nouveau début pour l'Argentine, et j'espère que le président Milei et l'ensemble du peuple argentin surprendront le monde avec leur succès", a déclaré Volodymyr Zelensky, saluant l'ultralibéral économiste élu mi-novembre pour "son soutien clair" à l'Ukraine.

L'armée ukrainienne en difficulté à Avdiivka. Les soldats ukrainiens voient leurs forces s'amenuiser, ces dernières semaines, sur le front de l'est du pays. Dans la localité disputée d'Avdiivka, dont les Russes veulent récupérer le pouvoir, l'armée de Kiev subit des pertes, comme un reportage du magazine Time le laisse percevoir cette semaine. Des soldats ukrainiens y rapportent que la ville risque de "s'effondrer de manière imminente". Les unités ukrainiennes paraissent de plus en plus décimées par la guerre, même si les Russes subissent aussi de lourdes pertes. Toutefois, selon les forces du pays, de nouvelles forces envoyées par le Kremlin devraient être déployées en renfort dans la région prochainement.

Le Royaume-Uni fournit des navires antimines marines à Kiev. Londres va transmettre à l'Ukraine deux navires pour aider l'armée du pays à détecter les mines marines russes en mer Noire et relancer ses exportations par voie maritime, a indiqué le gouvernement britannique lundi. Ces bateaux "fourniront à l'Ukraine des capacités vitales qui contribueront à sauver des vies en mer et à ouvrir des routes d’exportation cruciales", a affirmé le ministre britannique de la Défense Grant Shapps. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, le Royaume-Uni a déjà contribué à hauteur de 4,6 milliards de livres (5,3 milliards d'euros) d'aide militaire à l'Ukraine.