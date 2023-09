Reprise de Klichtchiïvka, fin de la visite de Kim Jong Un en Russie... Le point sur la situation en Ukraine

DES DRONES ABATTUS. La Russie a affirmé dans la nuit de dimanche à lundi avoir abattu plusieurs drones ukrainiens en Crimée annexée, dans la région de Moscou ainsi que celles de Belgorod et Voronej, proches de l'Ukraine. "Des drones ont été interceptés au-dessus des zones ouest, sud-ouest, nord-ouest et est de la péninsule de Crimée, des districts d'Istra (ouest) et Domodedovo (sud) dans la région de Moscou, des régions de Belgorod et Voronej (sud-ouest)", a détaillé le ministère de la Défense russe sur Telegram. Au total, 13 drones ont été abattus pour la seule journée de dimanche, dont neuf en Crimée. Les autorités n'ont pas fait état de victime ou dégât à ce stade.

"LENTE" CONTRE-OFFENSIVE. La contre-offensive ukrainienne lancée en juin pour reprendre les territoires occupés par la Russie après avoir reçu des armements occidentaux "n'a pas échoué", contrairement à ce que "certains observateurs affirment", a jugé le chef d'état-major américain, le général Mark Milley, dans une interview diffusée dimanche. "Cette offensive, bien que lente, plus lente que prévu, est restée constante", a-t-il ajouté, concédant toutefois qu'il "faudra beaucoup de temps" pour parvenir à l'objectif du président ukrainien "de virer tous les Russes" du pays.