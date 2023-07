Tensions en mer Noire, Odessa sous les frappes, armes à sous-munition… Le point sur la situation en Ukraine

Les victimes civiles se multiplient. Les combats continuent par ailleurs de faire des victimes civiles. Deux enfants dans le village de Droujba, un couple dans la ville de Kostiantynivka, et plus au nord dans la région de Tcherniguiv une femme et un employé d'un centre culturel ont péri sous les bombes russes, selon les autorités locales. A Droujba, il s'agit d'un frère et sa sœur de 10 et 16 ans, morts alors que l'un des obus a touché la cour dans laquelle ils se trouvaient.

Vladimir Poutine se félicite. Une situation critique aussi bien en mer que sur terre, qui n'a pas empêché le chef du Kremlin de se réjouir que les forces russes combattent de "façon professionnelle" et "héroïque". Dans des propos retransmis à la télévision, Vladmir Poutine a estimé au contraire que les livraisons d'armes occidentales n'avaient pas aidé Kiev à avancer sur le front lors de sa contre-offensive. Devant les Russes, il a assuré que les troupes ukrainiennes subissaient "d'énormes pertes" et que leur contre-offensive ne donnait "aucun résultat". Les données cartographiques prouvent pourtant le contraire. Près de Bakhmout, notamment, l'armée ukrainienne progresse.